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CAC 40-Kursentwicklung 18.09.2026 09:28:17

Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste

Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der CAC 40 bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

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Am Freitag geht es im CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0.37 Prozent auf 8’156.33 Punkte nach unten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.442 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.408 Prozent tiefer bei 8’153.54 Punkten, nach 8’186.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’159.07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’147.10 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0.291 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der CAC 40 bei 8’509.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’467.98 Punkte. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’854.61 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.474 Prozent zurück. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 11’391 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202.885 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4.80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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