Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Am Montag tendierte der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0.20 Prozent leichter bei 8’352.00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.506 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.198 Prozent auf 8’385.48 Punkte an der Kurstafel, nach 8’368.91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8’401.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’352.00 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 7’956.70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der CAC 40 8’636.80 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 8’170.09 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.91 Prozent zu. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 366’895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 240.001 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch