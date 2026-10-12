Börse Paris: CAC 40 steigt am Mittag

Um 12:09 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.11 Prozent auf 7’811.97 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.332 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.300 Prozent fester bei 7’826.73 Punkten in den Montagshandel, nach 7’803.33 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’850.33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’807.03 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’179.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’338.97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7’918.00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.68 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 100’260 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202.513 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.64 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch