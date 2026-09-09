Börse Paris: CAC 40 schwächelt am Mittwochnachmittag

Um 15:40 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1.62 Prozent auf 8’182.89 Punkte zurück. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.494 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.718 Prozent tiefer bei 8’258.24 Punkten, nach 8’317.98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’277.24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’141.42 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1.09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 8’714.93 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 8’203.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7’749.39 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0.150 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 184’734 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212.105 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch