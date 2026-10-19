Börse Paris: CAC 40 schlussendlich schwächer

Am Montag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 1.11 Prozent schwächer bei 7’868.05 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.387 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.896 Prozent auf 7’885.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’956.70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7’821.29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’894.31 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’065.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8’338.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8’174.20 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.99 Prozent nach. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 797’817 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 216.432 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Im Index weist die Renault-Aktie mit 7.99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch