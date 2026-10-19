Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Kursentwicklung
|
19.10.2026 17:58:14
Börse Paris: CAC 40 schlussendlich schwächer
Der CAC 40 gab sich zum Handelsschluss schwächer.
Am Montag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 1.11 Prozent schwächer bei 7’868.05 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.387 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.896 Prozent auf 7’885.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’956.70 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7’821.29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’894.31 Punkten lag.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’065.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8’338.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8’174.20 Punkten auf.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.99 Prozent nach. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 797’817 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 216.432 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Im Index weist die Renault-Aktie mit 7.99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
17:58
|Börse Paris: CAC 40 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: CAC 40 fällt (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Euronext-Handel: CAC 40 fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’868.05
|-1.11%
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.