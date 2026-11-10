Börse Paris: CAC 40 notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0.90 Prozent auf 8’307.15 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.450 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.884 Prozent auf 8’306.10 Punkte an der Kurstafel, nach 8’233.30 Punkten am Vortag.

Bei 8’337.59 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’290.84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7’803.33 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 8’726.03 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 10.11.2025, mit 8’055.51 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.37 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 255’873 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 239.256 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.04 erwartet. Mit 7.83 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch