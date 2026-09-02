Börse Paris: CAC 40 fällt zurück

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr 0.13 Prozent auf 8’290.69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.514 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.107 Prozent auf 8’292.95 Punkte an der Kurstafel, nach 8’301.85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’237.92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’306.63 Punkten lag.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1.36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 8’509.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’209.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’654.25 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.17 Prozent zu. 8’755.03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 219’727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 222.976 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.78 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch