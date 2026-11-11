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11.11.2026 09:28:18
Börse Paris: CAC 40 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Der CAC 40 bleibt auch heute im Aufwärtstrend.
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.60 Prozent höher bei 8’327.93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.474 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.576 Prozent stärker bei 8’326.27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8’278.59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’344.93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’326.27 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2.72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7’803.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’714.94 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 8’156.23 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.62 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 54’977 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237.660 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.05 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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