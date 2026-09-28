Börse Paris: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen

Um 12:08 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0.13 Prozent auf 8’088.39 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.415 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.410 Prozent fester bei 8’110.92 Punkten in den Montagshandel, nach 8’077.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’071.59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’115.58 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’401.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 8’384.87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’870.68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1.30 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 156’863 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 202.858 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.34 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch