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Index-Performance im Blick 22.06.2026 16:01:41

Börse New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite

Börse New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Nissan Motor
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Kaufen Verkaufen

Am Montag steigt der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.05 Prozent auf 26’529.99 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.131 Prozent tiefer bei 26’483.31 Punkten in den Handel, nach 26’517.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’542.41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’438.20 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 26’343.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 21’647.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, mit 19’447.41 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 31.25 Prozent auf 3.15 USD), Hooker Furniture (+ 6.42 Prozent auf 16.82 USD), ON Semiconductor (+ 6.16 Prozent auf 129.12 USD), Geron (+ 5.16 Prozent auf 1.33 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.82 Prozent auf 117.95 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Ligand Pharmaceuticals (-9.42 Prozent auf 249.00 USD), Nissan Motor (-8.64 Prozent auf 2.01 USD), Donegal Group B (-7.87 Prozent auf 21.06 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.97 Prozent auf 352.88 USD) und AmeriServ Financial (-3.86 Prozent auf 3.74 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4’364’240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.452 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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