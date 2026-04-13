Börse New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1.23 Prozent höher bei 23’183.74 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.234 Prozent tiefer bei 22’849.23 Punkten, nach 22’902.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’187.96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22’795.82 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22’105.36 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 23’709.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16’724.46 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0.223 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’988.26 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Computer Programs and Systems (+ 18.02 Prozent auf 21.22 USD), Amtech Systems (+ 12.95 Prozent auf 16.66 USD), Oracle (+ 12.69) Prozent auf 155.62 USD), Elron Electronic Industries (+ 10.26 Prozent auf 1.48 USD) und Innodata (+ 9.61 Prozent auf 39.00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-9.66 Prozent auf 2.15 USD), Fastenal (-6.85 Prozent auf 45.80 USD), World Acceptance (-5.28 Prozent auf 140.95 USD), Ballard Power (-3.91 Prozent auf 2.70 USD) und Hooker Furniture (-3.52 Prozent auf 14.78 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’150’293 Aktien gehandelt. Mit 3.919 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.78 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch