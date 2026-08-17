Börse New York: So steht der S&P 500 aktuell

Am Montag tendiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.14 Prozent schwächer bei 7’774.60 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 62.606 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.062 Prozent auf 7’780.97 Punkte an der Kurstafel, nach 7’785.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7’790.68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’768.23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der S&P 500 bei 7’457.69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’408.50 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der S&P 500 bei 6’449.80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 14.44 Prozent auf 250.60 USD), Coherent (+ 9.56 Prozent auf 356.98 USD), Sandisk (+ 8.95) Prozent auf 1’787.98 USD), Marvell Technology (+ 7.00 Prozent auf 237.56 USD) und Lumentum (+ 6.90 Prozent auf 990.00 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Constellation Brands A (-6.11 Prozent auf 130.67 USD), Charter A (-4.71 Prozent auf 147.00 USD), The Trade Desk A (-4.28 Prozent auf 13.54 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-4.23 Prozent auf 40.96 USD) und L3Harris Technologies (-4.16 Prozent auf 279.69 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7’809’847 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.31 Prozent.

Redaktion finanzen.ch