Börse New York: So steht der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.11 Prozent höher bei 15’116.09 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.284 Prozent stärker bei 15’142.09 Punkten, nach 15’099.18 Punkten am Vortag.

Bei 15’150.07 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 15’104.48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.582 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14’281.76 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 28.09.2023, mit 13’201.28 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 10’213.29 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 45.53 Prozent nach oben. 15’150.07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 10’265.04 Zähler.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 25.00 Prozent auf 0.15 CHF), Sangamo Therapeutics (+ 13.63 Prozent auf 0.61 USD), Trinity Biotech (+ 12.56 Prozent auf 0.44 USD), Lifetime Brands (+ 7.93 Prozent auf 6.67 USD) und Dish Network (+ 6.23 Prozent auf 5.63 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Ebix (-32.16 Prozent auf 1.16 USD), Enzon Pharmaceuticals (-8.01 Prozent auf 0.09 USD), Donegal Group B (-7.13 Prozent auf 13.02 USD), Trend Micro (-6.18 Prozent auf 7’592.00 JPY) und Dixie Group (-5.88 Prozent auf 0.64 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4’130’997 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.701 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Ebix-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 40.54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch