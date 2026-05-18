Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.72 Prozent leichter bei 28’915.84 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.415 Prozent höher bei 29’246.20 Punkten in den Handel, nach 29’125.20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 28’748.63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’250.15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 26’672.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’898.87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21’427.94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14.72 Prozent aufwärts. Bei 29’678.89 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Zscaler (+ 9.68 Prozent auf 176.64 USD), Cognizant (+ 7.51 Prozent auf 50.67 USD), Verisk Analytics A (+ 5.34 Prozent auf 171.23 USD), DexCom (+ 4.32 Prozent auf 64.29 USD) und CoStar Group (+ 4.16 Prozent auf 34.04 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Regeneron Pharmaceuticals (-9.42 Prozent auf 632.48 USD), Enphase Energy (-7.60 Prozent auf 48.87 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.02 Prozent auf 164.96 USD), Micron Technology (-6.42 Prozent auf 678.15 USD) und Marvell Technology (-5.62 Prozent auf 166.95 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22’323’551 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.705 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.41 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch