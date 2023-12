Börse New York: So steht der Dow Jones mittags

Am Donnerstag legt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.14 Prozent auf 37’708.85 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 10.903 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.366 Prozent auf 37’518.62 Punkte an der Kurstafel, nach 37’656.52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 37’650.98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 37’742.66 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0.810 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.11.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 35’416.98 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 28.09.2023, mit 33’666.34 Punkten bewertet. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.12.2022, bei 32’875.71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 13.80 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 37’742.66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31’429.82 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 1.28 Prozent auf 108.50 USD), Amgen (+ 0.70 Prozent auf 288.55 USD), Goldman Sachs (+ 0.63 Prozent auf 386.92 USD), Verizon (+ 0.59 Prozent auf 37.53 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.55 Prozent auf 170.33 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-1.37 Prozent auf 258.51 USD), Chevron (-0.82 Prozent auf 150.66 USD), Dow (-0.77 Prozent auf 55.28 USD), Home Depot (-0.64 Prozent auf 346.30 USD) und Intel (-0.52 Prozent auf 50.50 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’857’545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.701 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 7.92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 7.34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch