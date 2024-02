Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag

Um 17:58 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.10 Prozent auf 5’034.88 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 42.420 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.003 Prozent auf 5’029.60 Punkte an der Kurstafel, nach 5’029.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’999.52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’034.88 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.160 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 4’765.98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’508.24 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 16.02.2023, einen Wert von 4’090.41 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6.16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’048.39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Applied Materials (+ 8.62 Prozent auf 203.83 USD), Bio-Rad Laboratories (+ 7.75 Prozent auf 354.20 USD), Vulcan Materials (+ 7.02) Prozent auf 259.47 USD), Albemarle (+ 6.89 Prozent auf 125.59 USD) und Dollar General (+ 5.61 Prozent auf 142.62 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-8.33 Prozent auf 0.11 USD), Digital Realty Trust (-7.01 Prozent auf 138.19 USD), Adobe (-4.89 Prozent auf 561.57 USD), Zebra Technologies (-3.60 Prozent auf 273.53 USD) und Nike (-3.40 Prozent auf 102.44 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 8’249’356 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.827 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 171.43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch