SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
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04.09.2026 18:00:28
Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag
Der NASDAQ Composite gibt am Freitag nach.
Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.40 Prozent leichter bei 26’478.24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.014 Prozent auf 26’587.90 Punkte an der Kurstafel, nach 26’584.06 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’628.58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26’447.72 Einheiten.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.454 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Stand von 26’584.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’830.96 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 21’707.69 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13.96 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Trend Micro (+ 12.93 Prozent auf 38.80 USD), AXT (+ 7.92 Prozent auf 60.65 USD), KLA (+ 7.37 Prozent auf 185.69 USD), Ultra Clean (+ 7.28 Prozent auf 71.44 USD) und TTM Technologies (+ 6.83 Prozent auf 123.27 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Autodesk (-7.94 Prozent auf 218.65 USD), US Global Investors (-6.73 Prozent auf 3.05 USD), Adobe (-6.09 Prozent auf 268.34 USD), Synopsys (-6.02 Prozent auf 391.24 USD) und Donegal Group B (-4.61 Prozent auf 23.37 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13’043’454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.651 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18.58 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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