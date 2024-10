Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Um 18:00 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.78 Prozent auf 20’332.31 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.998 Prozent auf 20’375.29 Punkte an der Kurstafel, nach 20’174.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20’202.62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’377.65 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.166 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.09.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’432.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19’799.14 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15’122.01 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 22.90 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 4.47 Prozent auf 184.72 USD), NVIDIA (+ 3.09 Prozent auf 139.92 USD), Arm (+ 3.08 Prozent auf 157.20 USD), Micron Technology (+ 2.87 Prozent auf 112.37 USD) und NXP Semiconductors (+ 1.89 Prozent auf 237.13 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-15.40 Prozent auf 2.78 USD), CSX (-5.09 Prozent auf 33.67 USD), JDcom (-4.07 Prozent auf 38.89 USD), Warner Bros Discovery (-3.69 Prozent auf 7.71 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-3.28 Prozent auf 123.22 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’371’938 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.277 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.61 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch