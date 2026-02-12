Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.03 Prozent auf 6’870.04 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.607 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.334 Prozent auf 6’964.62 Punkte an der Kurstafel, nach 6’941.47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’973.22 Punkte, das Tagestief hingegen 6’842.45 Zähler.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.683 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 12.01.2026, den Wert von 6’977.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’850.92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’051.97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0.169 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’780.13 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IPG Photonics (+ 28.67 Prozent auf 142.70 USD), Equinix (+ 12.95 Prozent auf 979.83 USD), Zebra Technologies (+ 11.51 Prozent auf 281.55 USD), Motorola Solutions (+ 10.74 Prozent auf 466.37 USD) und Akamai (+ 9.20 Prozent auf 103.52 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen AppLovin (-18.10 Prozent auf 374.13 USD), CH Robinson Worldwide (-17.85 Prozent auf 161.28 USD), Baxter International (-14.73 Prozent auf 18.99 USD), CBRE Group A (-14.05 Prozent auf 128.48 USD) und Expeditors International of Washington (-13.71 Prozent auf 139.69 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24’990’962 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.859 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 9.35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch