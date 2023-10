Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 am Montagnachmittag

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.58 Prozent höher bei 4’333.38 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 37.588 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.461 Prozent tiefer bei 4’288.64 Punkten in den Montagshandel, nach 4’308.50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 4’283.79 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’334.79 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der S&P 500 bei 4’457.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 4’398.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, den Wert von 3’639.66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 13.32 Prozent aufwärts. Bei 4’607.07 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Zählern verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 22.22 Prozent auf 0.11 USD), First Republic Bank (+ 14.29 Prozent auf 0.08 USD), Northrop Grumman (+ 11.36 Prozent auf 471.33 USD), Harris (+ 9.85 Prozent auf 180.03 USD) und Huntington Ingalls Industries (+ 8.84 Prozent auf 220.43 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil United Airlines (-4.93 Prozent auf 39.76 USD), Carnival (-4.52 Prozent auf 12.66 USD), VF (-4.37 Prozent auf 15.54 USD), Delta Air Lines (-4.22 Prozent auf 35.44 USD) und American Airlines (-4.19 Prozent auf 12.23 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 7’914’729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.633 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Western Union Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch