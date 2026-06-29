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NASDAQ-Handel im Fokus 29.06.2026 22:33:40

Börse New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

Börse New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

Das machte das Börsenbarometer in New York am Montag zum Handelsende.

SIGA Technologies
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Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.07 Prozent stärker bei 25’820.14 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.808 Prozent auf 25’502.09 Punkte an der Kurstafel, nach 25’297.62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25’834.35 Punkte, das Tagestief hingegen 25’289.76 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, einen Stand von 26’972.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 20’948.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20’273.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11.12 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifetime Brands (+ 17.93 Prozent auf 8.98 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.60 Prozent auf 92.68 USD), KLA (+ 11.97 Prozent auf 278.39 USD), Applied Materials (+ 10.82 Prozent auf 694.64 USD) und FormFactor (+ 10.27 Prozent auf 144.17 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Taylor Devices (-8.35 Prozent auf 57.06 USD), SIGA Technologies (-7.91 Prozent auf 3.61 USD), Repligen (-6.81 Prozent auf 137.00 USD), JetBlue Airways (-6.17 Prozent auf 5.63 USD) und 3D Systems (-5.92 Prozent auf 2.86 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Comcast-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 41’856’623 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.083 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1.72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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