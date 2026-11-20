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20.11.2026 16:00:57
Börse New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels in Grün
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am fünften Tag der Woche fort.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0.09 Prozent höher bei 7’182.56 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.791 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.209 Prozent schwächer bei 7’160.81 Punkten, nach 7’175.83 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’186.72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’133.55 Punkten.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 4.41 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 7’712.57 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 7’641.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’538.76 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.73 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 15.49 Prozent auf 21.70 USD), McCormick (+ 4.58 Prozent auf 47.93 USD), Humana (+ 4.57 Prozent auf 397.36 USD), General Mills (+ 4.15 Prozent auf 35.91 USD) und Cognizant (+ 3.82 Prozent auf 58.46 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Sandisk (-88.58 Prozent auf 86.22 USD), Bloom Energy (-9.42 Prozent auf 152.28 USD), Dell Technologies (-8.17 Prozent auf 287.00 USD), Lumentum (-7.91 Prozent auf 492.84 USD) und Micron Technology (-7.70 Prozent auf 637.28 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 19’246’200 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.661 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
S&P 500-Fundamentaldaten
Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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