Börse New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Am Donnerstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.51 Prozent auf 7’533.77 Punkte abwärts. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62.241 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.268 Prozent tiefer bei 7’552.12 Punkten, nach 7’572.40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7’504.02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’570.74 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.182 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 7’511.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’041.28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’263.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.85 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Robert Half (+ 12.62 Prozent auf 41.33 USD), Abbott Laboratories (+ 10.71 Prozent auf 98.83 USD), Perrigo Company (+ 9.95 Prozent auf 11.16 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 8.01 Prozent auf 298.41 USD) und Erie Indemnity (+ 7.49 Prozent auf 225.94 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Sandisk (-12.63 Prozent auf 1’411.08 USD), Seagate Technology (-10.00 Prozent auf 745.49 USD), Corning (-9.19 Prozent auf 158.39 USD), Western Digital (-9.15 Prozent auf 466.81 USD) und Marvell Technology (-8.71 Prozent auf 188.30 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 36’423’295 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.470 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch