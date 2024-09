Börse New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Der S&P 500 gab im NYSE-Handel letztendlich um 0.30 Prozent auf 5’503.41 Punkte nach. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 45.298 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.029 Prozent auf 5’518.48 Punkte an der Kurstafel, nach 5’520.07 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’546.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’480.54 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 2.14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’186.33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’354.03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, lag der S&P 500 bei 4’496.83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 16.04 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 7.72 Prozent auf 68.47 USD), MarketAxess (+ 6.68 Prozent auf 258.02 USD), Tesla (+ 4.90 Prozent auf 230.17 USD), Alaska Air Group (+ 4.71 Prozent auf 37.82 USD) und Hormel Foods (+ 3.55 Prozent auf 32.11 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen McKesson (-9.90 Prozent auf 514.75 USD), Zimmer Biomet (-8.74 Prozent auf 104.47 USD), Copart (-6.67 Prozent auf 49.51 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6.02 Prozent auf 17.64 USD) und Old Dominion Freight Line (-4.90 Prozent auf 186.06 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 52’499’956 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.056 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch