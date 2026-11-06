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Index im Fokus 06.11.2026 22:33:54

Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Das machte das Börsenbarometer in New York am Freitag zum Handelsende.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.31 Prozent höher bei 7’376.86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.363 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.172 Prozent stärker bei 7’366.39 Punkten, nach 7’353.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’369.55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’444.20 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 3.07 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’818.93 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 7’709.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’720.32 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7.56 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Coherent (+ 13.58 Prozent auf 192.81 USD), Airbnb (+ 11.67 Prozent auf 189.99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11.04 Prozent auf 449.04 USD), AppLovin (+ 9.86 Prozent auf 391.22 USD) und Cerebras Systems (+ 9.75 Prozent auf 89.68 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Microchip Technology (-10.02 Prozent auf 58.35 USD), DENTSPLY SIRONA (-6.24 Prozent auf 9.46 USD), Charter A (-6.19 Prozent auf 118.07 USD), DexCom (-5.98 Prozent auf 79.41 USD) und Centene (-5.97 Prozent auf 69.74 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 49’670’217 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.544 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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