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Index-Bewegung 17.08.2026 22:33:42

Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in der Verlustzone

So bewegte sich der S&P 500 am Montag schlussendlich

Coherent
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Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.52 Prozent auf 7’745.06 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.606 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.062 Prozent auf 7’780.97 Punkte an der Kurstafel, nach 7’785.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’744.88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’790.68 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7’457.69 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’408.50 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 6’449.80 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.93 Prozent nach oben. Bei 7’816.70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 15.07 Prozent auf 251.98 USD), Sandisk (+ 8.88 Prozent auf 1’786.85 USD), Coherent (+ 7.79 Prozent auf 351.22 USD), Comfort Systems USA (+ 6.04 Prozent auf 1’881.18 USD) und Teradyne (+ 5.81 Prozent auf 443.14 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Carvana (-7.28 Prozent auf 70.09 USD), Charter A (-6.59 Prozent auf 144.10 USD), Constellation Brands A (-6.19 Prozent auf 130.56 USD), Align Technology (-5.60 Prozent auf 171.16 USD) und The Trade Desk A (-5.23 Prozent auf 13.40 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 23’606’223 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.701 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Charter Inc (A) (Charter Communications) 118.57 -6.22% Charter Inc (A) (Charter Communications)
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