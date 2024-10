Börse New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Schlussendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 5’699.94 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 47.143 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.287 Prozent tiefer bei 5’693.13 Punkten, nach 5’709.54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’718.78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’677.37 Punkten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0.464 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 03.09.2024, den Stand von 5’528.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’537.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der S&P 500 mit 4’229.45 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 20.18 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 5’767.37 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell MarketAxess (+ 7.46 Prozent auf 273.94 USD), Valero Energy (+ 6.15 Prozent auf 144.03 USD), Marathon Petroleum (+ 5.72 Prozent auf 174.84 USD), Palantir (+ 4.67 Prozent auf 39.24 USD) und Advance Auto Parts (+ 4.63 Prozent auf 38.89 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Constellation Brands A (-4.70 Prozent auf 243.65 USD), Bio-Techne (-4.43 Prozent auf 74.00 USD), Universal Health Services (-3.94 Prozent auf 215.17 USD), AES (-3.82 Prozent auf 19.13 USD) und Alaska Air Group (-3.37 Prozent auf 42.68 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49’896’356 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.116 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 600.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch