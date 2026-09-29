Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.01 Prozent tiefer bei 7’683.14 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 63.647 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.157 Prozent fester bei 7’695.79 Punkten, nach 7’683.69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’675.62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’699.60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 7’711.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’440.43 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 6’661.21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12.02 Prozent nach oben. Bei 7’816.70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Bloom Energy (+ 8.99 Prozent auf 286.49 USD), CarMax (+ 7.11 Prozent auf 60.57 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 6.02 Prozent auf 257.20 USD), Lumentum (+ 5.08 Prozent auf 968.14 USD) und Moderna (+ 5.04 Prozent auf 207.23 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Equifax (-4.21 Prozent auf 139.65 USD), Cadence Design Systems (-3.34 Prozent auf 315.80 USD), Datadog A (-3.05 Prozent auf 260.50 USD), Palo Alto Networks (-2.94 Prozent auf 380.58 USD) und Synopsys (-2.85 Prozent auf 405.70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’140’244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14.95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch