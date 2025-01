Börse New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester

Der S&P 500 legte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.55 Prozent auf 5’975.38 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 52.367 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.734 Prozent auf 5’986.10 Punkte an der Kurstafel, nach 5’942.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’960.01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’021.04 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 06.12.2024, den Stand von 6’090.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wurde der S&P 500 mit 5’751.07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Wert von 4’697.24 Punkten auf.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Micron Technology (+ 10.45 Prozent auf 99.26 USD), Super Micro Computer (+ 9.36 Prozent auf 36.45 USD), Teradyne (+ 7.20 Prozent auf 140.00 USD), Align Technology (+ 5.10 Prozent auf 218.88 USD) und KLA-Tencor (+ 5.07 Prozent auf 690.30 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Palantir (-4.97 Prozent auf 75.92 USD), Essex Property Trust (-4.03 Prozent auf 272.79 USD), Boston Properties (-3.90 Prozent auf 71.99 USD), Lamb Weston (-3.78 Prozent auf 63.05 USD) und General Mills (-3.73 Prozent auf 61.50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 63’801’437 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.559 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

