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Kursentwicklung 06.10.2026 22:33:38

Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge

Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Comfort Systems USA
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Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.58 Prozent stärker bei 7’818.93 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 64.225 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.483 Prozent auf 7’811.50 Punkte an der Kurstafel, nach 7’773.95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’844.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’805.96 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7’718.60 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 7’537.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’740.28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.00 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Corteva (+ 12.27 Prozent auf 13.91 USD), NRG Energy (+ 7.02 Prozent auf 103.60 USD), Comfort Systems USA (+ 6.12 Prozent auf 1’817.96 USD), Corning (+ 6.02 Prozent auf 168.97 USD) und EMCOR Group (+ 5.82 Prozent auf 824.52 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Seagate Technology (-9.18 Prozent auf 805.63 USD), Moderna (-7.75 Prozent auf 187.46 USD), Western Digital (-6.93 Prozent auf 411.04 USD), Illumina (-6.86 Prozent auf 273.54 USD) und Twilio A (-6.81 Prozent auf 280.41 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 23’800’586 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.123 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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