Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge

Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.56 Prozent höher bei 6’881.31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54.093 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.241 Prozent stärker bei 6’859.70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’843.22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’849.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’909.12 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6’940.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der S&P 500 6’617.32 Punkte auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 18.02.2025, mit 6’129.58 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.333 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’002.28 Punkten. Bei 6’775.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Global Payments (+ 16.47 Prozent auf 81.26 USD), MGM Resorts International (+ 8.52 Prozent auf 37.19 USD), CarMax (+ 8.05 Prozent auf 45.65 USD), CBRE Group A (+ 7.63 Prozent auf 152.01 USD) und Cadence Design Systems (+ 7.60 Prozent auf 305.01 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Palo Alto Networks (-6.82 Prozent auf 152.35 USD), Crown Castle (-4.82 Prozent auf 87.43 USD), Genuine Parts (-3.84 Prozent auf 120.91 USD), American Tower (-3.35 Prozent auf 186.62 USD) und Welltower (-3.20 Prozent auf 208.59 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 43’752’305 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.754 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

