Börse New York: S&P 500 verbucht letztendlich Zuschläge

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.52 Prozent fester bei 4’358.24 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 37.591 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.172 Prozent auf 4’343.13 Punkte an der Kurstafel, nach 4’335.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4’385.46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’339.64 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’457.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4’409.53 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der S&P 500 einen Wert von 3’612.39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 13.97 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 4’607.07 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Truist Financial (+ 6.64 Prozent auf 29.25 USD), Lumen Technologies (+ 6.11 Prozent auf 1.39 USD), Gap (+ 5.09) Prozent auf 10.94 USD), Enphase Energy (+ 5.01 Prozent auf 125.75 USD) und NextEra Energy (+ 4.58 Prozent auf 51.58 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil First Republic Bank (-46.24 Prozent auf 0.05 USD), Netflix (-3.27 Prozent auf 373.32 USD), American Tower (-2.14 Prozent auf 158.56 USD), Grainger (-2.07 Prozent auf 710.88 USD) und Tapestry (-1.92 Prozent auf 27.65 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 14’286’670 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.628 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. The Western Union Company lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.20 Prozent.

Redaktion finanzen.ch