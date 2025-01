Börse New York: S&P 500 steigt zum Start

Am Montag tendiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 1.00 Prozent höher bei 6’001.99 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 52.367 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.734 Prozent auf 5’986.10 Punkte an der Kurstafel, nach 5’942.47 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6’006.12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’982.81 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 06.12.2024, lag der S&P 500 noch bei 6’090.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, den Wert von 5’751.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’697.24 Punkten.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 13.89 Prozent auf 37.96 USD), Micron Technology (+ 9.06 Prozent auf 98.01 USD), Teradyne (+ 6.05 Prozent auf 138.50 USD), Albemarle (+ 5.74 Prozent auf 92.83 USD) und Enphase Energy (+ 5.17 Prozent auf 75.88 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen T-Mobile US (-3.50 Prozent auf 211.44 USD), Perrigo Company (-2.39 Prozent auf 25.33 USD), Palantir (-2.34 Prozent auf 78.02 USD), Motorola Solutions (-2.21 Prozent auf 451.62 USD) und Southern (-1.97 Prozent auf 80.70 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11’277’594 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.559 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch