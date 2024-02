Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsende

Der S&P 500 schloss am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 4’997.91 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 42.004 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.038 Prozent tiefer bei 4’993.14 Punkten in den Handel, nach 4’995.06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5’000.40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’987.09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.821 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’763.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’382.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’117.86 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5.38 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’000.40 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Ralph Lauren A (+ 16.79 Prozent auf 171.85 USD), Monolithic Power Systems (+ 14.20 Prozent auf 737.07 USD), Walt Disney (+ 11.50 Prozent auf 110.54 USD), WestRock (+ 7.26 Prozent auf 42.82 USD) und News B (+ 6.76 Prozent auf 27.01 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil First Republic Bank (-30.00 Prozent auf 0.07 USD), PayPal (-11.24 Prozent auf 56.13 USD), Snap-On (-9.67 Prozent auf 266.03 USD), FleetCor Technologies (-9.20 Prozent auf 265.12 USD) und Everest Reinsurance Group (-7.65 Prozent auf 354.56 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die PayPal-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’791’104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.795 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.01 erwartet. Mit 120.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

