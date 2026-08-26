Börse New York: S&P 500 schwächelt letztendlich

Schlussendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 7’675.70 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.177 Prozent auf 7’663.70 Punkte an der Kurstafel, nach 7’677.28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’690.73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’657.41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.161 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7’411.98 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Stand von 7’519.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’465.94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11.92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bath Body Works (+ 7.51 Prozent auf 18.90 USD), Lumentum (+ 6.04 Prozent auf 939.03 USD), Arista Networks (+ 5.92 Prozent auf 202.25 USD), CH Robinson Worldwide (+ 5.62 Prozent auf 151.73 USD) und Gap (+ 4.96 Prozent auf 21.15 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Moderna (-5.77 Prozent auf 149.66 USD), Reddit (-4.36 Prozent auf 155.36 USD), Eli Lilly (-3.59 Prozent auf 1’189.41 USD), Boston Scientific (-3.39 Prozent auf 48.17 USD) und Intuit (-3.24 Prozent auf 345.88 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 29’799’660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.325 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch