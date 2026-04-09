Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 0.4%  SPI 18’377 0.3%  Dow 48’186 0.6%  DAX 23’807 -1.1%  Euro 0.9247 0.2%  EStoxx50 5’896 -0.3%  Gold 4’766 0.8%  Bitcoin 57’223 1.7%  Dollar 0.7906 -0.1%  Öl 96.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin und Co.: Goldman Sachs erkennt Stabilisierung - warnt jedoch vor Risiken
Amazon-Aktie im Fokus: KI-Umsatz über 15 Milliarden US-Dollar - Analysten bleiben bullish
Shell, BP & Chevron im Fokus: Unsichere Iran-Waffenruhe - Exxon erwartet schwächeren Q1-Gewinn
Palantir-Aktie rutscht ab: Bericht über Mitarbeiter-Zugriff auf interne NHS-Kommunikationssysteme
Broadcom-Aktie dennoch fester: Analysten-Downgrade lässt Anleger KI-Wachstumsstory hinterfragen
Suche...
eToro entdecken

Texas Pacific Land Aktie 59176900 / US88262P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500 im Fokus 09.04.2026 22:33:48

Börse New York: S&P 500 schlussendlich stärker

Börse New York: S&P 500 schlussendlich stärker

Der S&P 500 entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Texas Pacific Land
305.48 CHF -13.30%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.62 Prozent höher bei 6’824.66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 53.560 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.117 Prozent auf 6’774.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’782.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’835.31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’761.55 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 3.60 Prozent zu. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 6’795.99 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 6’966.28 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Wert von 5’456.90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 0.493 Prozent ein. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Organon Company (+ 17.92 Prozent auf 6.91 USD), Brown-Forman B (+ 12.89 Prozent auf 30.31 USD), Sandisk (+ 9.05 Prozent auf 851.57 USD), Constellation Brands A (+ 8.53 Prozent auf 163.07 USD) und Amazon (+ 5.60 Prozent auf 233.65 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Texas Pacific Land (-15.68 Prozent auf 377.97 USD), ServiceNow (-7.86 Prozent auf 89.81 USD), Palantir (-7.30 Prozent auf 130.49 USD), Intuit (-7.14 Prozent auf 361.69 USD) und Datadog A (-6.45 Prozent auf 108.98 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’283’823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.711 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sandisk Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten