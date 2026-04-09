Börse New York: S&P 500 schlussendlich stärker

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.62 Prozent höher bei 6’824.66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 53.560 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.117 Prozent auf 6’774.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’782.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’835.31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’761.55 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 3.60 Prozent zu. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 6’795.99 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 6’966.28 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Wert von 5’456.90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 0.493 Prozent ein. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Organon Company (+ 17.92 Prozent auf 6.91 USD), Brown-Forman B (+ 12.89 Prozent auf 30.31 USD), Sandisk (+ 9.05 Prozent auf 851.57 USD), Constellation Brands A (+ 8.53 Prozent auf 163.07 USD) und Amazon (+ 5.60 Prozent auf 233.65 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Texas Pacific Land (-15.68 Prozent auf 377.97 USD), ServiceNow (-7.86 Prozent auf 89.81 USD), Palantir (-7.30 Prozent auf 130.49 USD), Intuit (-7.14 Prozent auf 361.69 USD) und Datadog A (-6.45 Prozent auf 108.98 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’283’823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.711 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch