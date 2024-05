Börse New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.80 Prozent stärker bei 5’277.51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 44.566 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’245.61 Zählern und damit 0.193 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’235.48 Punkte).

Bei 5’280.33 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’191.68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.722 Prozent abwärts. Der S&P 500 wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, mit 5’035.69 Punkten bewertet. Der S&P 500 lag am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 5’096.27 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der S&P 500 4’179.83 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11.27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’341.88 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Gap (+ 28.60 Prozent auf 28.96 USD), Caesars Entertainment (+ 11.65 Prozent auf 35.56 USD), VF (+ 7.70 Prozent auf 13.28 USD), Salesforce (+ 7.54 Prozent auf 234.44 USD) und Dollar General (+ 7.01 Prozent auf 136.91 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen First Republic Bank (-16.50 Prozent auf 0.03 USD), Paycom Software (-8.58 Prozent auf 145.32 USD), Moderna (-5.90 Prozent auf 142.55 USD), Super Micro Computer (-5.25 Prozent auf 784.51 USD) und HP (-4.85 Prozent auf 36.50 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 41’083’378 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.947 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 400.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

