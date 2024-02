Börse New York: S&P 500 schliesst im Plus

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel letztendlich um 0.96 Prozent auf 5’000.62 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 42.858 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.554 Prozent höher bei 4’980.61 Punkten in den Handel, nach 4’953.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’002.52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’956.45 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.521 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 4’783.83 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 14.11.2023, den Stand von 4’495.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’136.13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5.44 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’048.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit IQVIA (+ 13.10 Prozent auf 243.47 USD), Charles River Laboratories International (+ 11.30 Prozent auf 245.12 USD), SVB Financial Group (+ 10.00) Prozent auf 0.11 USD), DaVita HealthCare Partners (+ 8.64 Prozent auf 123.41 USD) und Welltower (+ 6.99 Prozent auf 93.37 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Akamai (-8.20 Prozent auf 114.80 USD), MGM Resorts International (-6.26 Prozent auf 42.80 USD), The Kraft Heinz Company (-5.45 Prozent auf 34.16 USD), Williams Companies (-2.91 Prozent auf 33.05 USD) und Biogen (-2.61 Prozent auf 220.74 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14’742’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.881 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.01 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 171.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

