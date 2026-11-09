Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 2.36 Prozent fester bei 7’551.09 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.220 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.850 Prozent fester bei 7’439.54 Punkten, nach 7’376.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’556.26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’422.24 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’811.54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’757.64 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’728.80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 34.53 Prozent auf 228.37 USD), NRG Energy (+ 18.90 Prozent auf 95.77 USD), Bloom Energy (+ 16.52 Prozent auf 195.19 USD), Arista Networks (+ 16.51 Prozent auf 185.44 USD) und Quanta Services (+ 15.59 Prozent auf 588.41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Centene (-6.55 Prozent auf 69.31 USD), Allstate (-5.07 Prozent auf 253.19 USD), NVIDIA (-4.94 Prozent auf 177.42 USD), DaVita (-4.15 Prozent auf 186.73 USD) und Gartner (-3.75 Prozent auf 190.64 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 64’452’139 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch