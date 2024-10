Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Montag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.67 Prozent höher bei 5’853.95 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 48.398 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.289 Prozent auf 5’831.86 Punkte an der Kurstafel, nach 5’815.03 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5’829.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’860.32 Punkten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 5’626.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, notierte der S&P 500 bei 5’615.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, mit 4’327.78 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 23.43 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5’860.32 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Under Armour (+ 6.92 Prozent auf 8.89 USD), Under Armour (+ 5.77 Prozent auf 8.34 USD), Advance Auto Parts (+ 3.97 Prozent auf 39.02 USD), Applied Materials (+ 3.58 Prozent auf 212.40 USD) und QUALCOMM (+ 3.33 Prozent auf 175.64 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil VF (-4.67 Prozent auf 19.38 USD), Super Micro Computer (-2.64 Prozent auf 46.54 USD), Albemarle (-2.62 Prozent auf 99.35 USD), Freeport-McMoRan (-2.57 Prozent auf 48.75 USD) und Dollar General (-2.53 Prozent auf 80.40 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 23’500’562 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.167 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

