Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.36 Prozent auf 4’771.67 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 39.570 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.091 Prozent höher bei 4’758.96 Punkten, nach 4’754.63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 4’758.45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’773.79 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’559.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’273.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, einen Stand von 3’844.82 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 24.78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 4’778.01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 42.86 Prozent auf 0.05 USD), Lumen Technologies (+ 5.20 Prozent auf 1.82 USD), Intel (+ 4.52 Prozent auf 50.17 USD), APA (+ 3.75 Prozent auf 37.31 USD) und Monolithic Power Systems (+ 3.55 Prozent auf 639.57 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-2.50 Prozent auf 0.04 USD), Etsy (-2.32 Prozent auf 82.98 USD), Norwegian Cruise Line (-2.20 Prozent auf 20.49 USD), Carnival (-2.01 Prozent auf 18.55 USD) und Airbnb (-1.82 Prozent auf 138.24 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’826’210 Aktien gehandelt. Mit 2.731 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 9.49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Altria-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch