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05.10.2026 18:00:25
Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester
Der S&P 500 befindet sich heute im Aufwärtstrend.
Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.51 Prozent fester bei 7’762.20 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 64.019 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.075 Prozent fester bei 7’728.55 Punkten, nach 7’722.72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’763.44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’727.59 Zählern.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der S&P 500 7’718.60 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’483.24 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’715.79 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell PTC (+ 33.99 Prozent auf 192.98 USD), Cerebras Systems (+ 9.96 Prozent auf 183.00 USD), Bath Body Works (+ 7.75 Prozent auf 17.31 USD), Western Digital (+ 6.57 Prozent auf 442.59 USD) und AppLovin (+ 6.51 Prozent auf 285.69 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil CH Robinson Worldwide (-13.08 Prozent auf 137.10 USD), Chipotle Mexican Grill (-5.04 Prozent auf 30.73 USD), Lennar (-4.76 Prozent auf 76.01 USD), Bristol-Myers Squibb (-4.02 Prozent auf 58.69 USD) und Robert Half (-3.88 Prozent auf 34.72 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’233’864 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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