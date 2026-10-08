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|S&P 500-Marktbericht
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08.10.2026 18:00:47
Börse New York: S&P 500 mittags in der Verlustzone
Der S&P 500 verzeichnet derzeit Verluste.
Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr 0.40 Prozent auf 7’770.45 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 65.152 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.355 Prozent auf 7’774.05 Punkte an der Kurstafel, nach 7’801.77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’793.67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’769.15 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.512 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7’673.52 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 7’482.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’753.72 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Chipotle Mexican Grill (+ 6.69 Prozent auf 32.83 USD), Marathon Petroleum (+ 5.27 Prozent auf 465.57 USD), APA (+ 4.79 Prozent auf 45.91 USD), Rollins (+ 4.26 Prozent auf 32.19 USD) und Philip Morris (+ 4.14 Prozent auf 200.67 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Coherent (-5.99 Prozent auf 314.52 USD), Bloom Energy (-5.12 Prozent auf 276.38 USD), Super Micro Computer (-4.83 Prozent auf 42.77 USD), Eli Lilly (-4.41 Prozent auf 1’136.29 USD) und Skyworks Solutions (-4.39 Prozent auf 79.77 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6’508’870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 5.147 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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