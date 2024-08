Börse New York: S&P 500 liegt am Freitagnachmittag im Minus

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 2.43 Prozent schwächer bei 5’314.07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46.699 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.49 Prozent leichter bei 5’365.71 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’446.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’302.03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’383.89 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 2.97 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.07.2024, einen Stand von 5’509.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’064.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, stand der S&P 500 bei 4’513.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12.04 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Clorox (+ 7.10 Prozent auf 143.67 USD), MarketAxess (+ 5.54 Prozent auf 233.48 USD), ResMed (+ 3.43 Prozent auf 221.92 USD), Mondelez (+ 3.04 Prozent auf 70.39 USD) und Public Storage (+ 3.01 Prozent auf 309.10 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Intel (-26.94 Prozent auf 21.23 USD), First Republic Bank (-12.50 Prozent auf 0.01 USD), Prudential Financial (-10.36 Prozent auf 109.80 USD), Amazon (-10.19 Prozent auf 165.31 USD) und Micron Technology (-9.76 Prozent auf 91.60 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 55’060’302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.154 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

