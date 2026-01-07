Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'324 0.0%  SPI 18'384 0.2%  Dow 49'381 -0.2%  DAX 25'122 0.9%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 5'924 -0.1%  Gold 4'460 -0.8%  Bitcoin 72'673 -2.5%  Dollar 0.7968 0.2%  Öl 60.1 -0.7% 
Incyte Aktie 134791 / US45337C1027

Börse New York: S&P 500 im Plus

Börse New York: S&P 500 im Plus

Der S&P 500 befindet sich am Mittwochmittag im Aufwärtstrend.

Micron Technology
272.00 CHF 3.44%
Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0.23 Prozent stärker bei 6’961.07 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 55.236 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.028 Prozent auf 6’946.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’944.82 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’936.58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’961.88 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.999 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 6’870.40 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Wert von 6’714.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der S&P 500 mit 5’909.03 Punkten berechnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 8.99 Prozent auf 43.64 USD), Datadog A (+ 5.13 Prozent auf 144.13 USD), CarMax (+ 5.06 Prozent auf 43.00 USD), Valero Energy (+ 4.72 Prozent auf 186.68 USD) und Incyte (+ 4.25 Prozent auf 111.19 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Skyworks Solutions (-11.24 Prozent auf 58.82 USD), Western Digital (-9.41 Prozent auf 198.73 USD), Qorvo (-8.86 Prozent auf 80.31 USD), Seagate Technology (-7.98 Prozent auf 304.06 USD) und Monolithic Power Systems (-5.48 Prozent auf 950.29 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 18’660’738 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.912 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Lyondellbasell Industries-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

