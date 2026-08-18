Börse New York: S&P 500 im Minus

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.57 Prozent leichter bei 7’701.07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.558 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.457 Prozent schwächer bei 7’709.70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’745.06 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’713.95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’693.89 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 7’457.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’403.05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’449.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.29 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Bath Body Works (+ 6.70 Prozent auf 20.07 USD), Ulta Beauty (+ 6.02 Prozent auf 523.02 USD), Intuit (+ 4.55 Prozent auf 350.87 USD), Erie Indemnity (+ 4.43 Prozent auf 258.72 USD) und Tyler Technologies (+ 4.39 Prozent auf 334.54 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-12.41 Prozent auf 220.70 USD), Coherent (-12.10 Prozent auf 308.71 USD), Teradyne (-9.62 Prozent auf 400.50 USD), Lumentum (-9.36 Prozent auf 878.21 USD) und Marvell Technology (-8.36 Prozent auf 214.75 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 9’650’475 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.709 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch