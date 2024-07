Börse New York: S&P 500 im Aufwind

Am Dienstag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.35 Prozent stärker bei 5’493.98 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 46.598 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.342 Prozent schwächer bei 5’456.37 Punkten in den Handel, nach 5’475.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’495.38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’458.43 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der S&P 500 5’277.51 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’205.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’450.38 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 15.84 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’523.64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 33.33 Prozent auf 0.02 USD), Tesla (+ 7.81 Prozent auf 226.26 USD), Paramount Global (+ 2.47 Prozent auf 10.39 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.36 Prozent auf 161.41 USD) und Super Micro Computer (+ 2.29 Prozent auf 830.95 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil CF Industries (-3.86 Prozent auf 70.55 USD), Lumen Technologies (-3.60 Prozent auf 1.07 USD), Leggett Platt (-3.59 Prozent auf 11.01 USD), Tapestry (-3.17 Prozent auf 40.66 USD) und Incyte (-3.12 Prozent auf 58.97 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 25’554’515 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.096 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 800.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

