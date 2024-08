Börse New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück

Um 20:01 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 2.74 Prozent auf 5’200.07 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 44.701 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 4.29 Prozent schwächer bei 5’116.93 Punkten, nach 5’346.56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’119.26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’250.89 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, stand der S&P 500 bei 5’567.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 5’127.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Wert von 4’478.03 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 9.64 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell First Republic Bank (+ 42.86 Prozent auf 0.02 USD), Kellogg (+ 14.83 Prozent auf 72.32 USD), Tyson Foods (+ 3.35 Prozent auf 63.28 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.24 Prozent auf 136.79 USD) und DexCom (+ 2.56 Prozent auf 74.15 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-40.59 Prozent auf 0.01 USD), Lumen Technologies (-11.24 Prozent auf 2.73 USD), Walgreens Boots Alliance (-6.27 Prozent auf 10.76 USD), DXC Technology (-5.99 Prozent auf 18.37 USD) und Intel (-5.98 Prozent auf 20.20 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 98’215’783 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.090 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

