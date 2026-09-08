Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500 aktuell
|
08.09.2026 18:00:31
Börse New York: S&P 500 fällt mittags zurück
Der S&P 500 verzeichnet aktuell Verluste.
Am Dienstag verliert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.34 Prozent auf 7’692.43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.851 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.141 Prozent auf 7’707.73 Punkte an der Kurstafel, nach 7’718.60 Punkten am Vortag.
Bei 7’675.69 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’717.81 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’757.64 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 7’405.73 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Wert von 6’495.15 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.16 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumentum (+ 12.06 Prozent auf 987.52 USD), Coherent (+ 9.89 Prozent auf 309.75 USD), Corning (+ 9.34 Prozent auf 168.71 USD), Intel (+ 9.22 Prozent auf 104.63 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.72 Prozent auf 509.66 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Amgen (-9.66 Prozent auf 395.01 USD), Stryker (-8.77 Prozent auf 276.55 USD), Expedia (-6.63 Prozent auf 278.28 USD), Howmet Aerospace (-6.35 Prozent auf 242.80 USD) und Gartner (-6.01 Prozent auf 175.22 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12’245’678 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.776 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.75 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu NortonLifeLock
|
22:33
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20:03
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’673.52
|-0.58%
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.