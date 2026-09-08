Börse New York: S&P 500 fällt mittags zurück

Am Dienstag verliert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.34 Prozent auf 7’692.43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.851 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.141 Prozent auf 7’707.73 Punkte an der Kurstafel, nach 7’718.60 Punkten am Vortag.

Bei 7’675.69 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’717.81 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’757.64 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 7’405.73 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Wert von 6’495.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.16 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumentum (+ 12.06 Prozent auf 987.52 USD), Coherent (+ 9.89 Prozent auf 309.75 USD), Corning (+ 9.34 Prozent auf 168.71 USD), Intel (+ 9.22 Prozent auf 104.63 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.72 Prozent auf 509.66 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Amgen (-9.66 Prozent auf 395.01 USD), Stryker (-8.77 Prozent auf 276.55 USD), Expedia (-6.63 Prozent auf 278.28 USD), Howmet Aerospace (-6.35 Prozent auf 242.80 USD) und Gartner (-6.01 Prozent auf 175.22 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12’245’678 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.776 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.75 Prozent.

Redaktion finanzen.ch