Börse New York: S&P 500 fällt letztendlich

Zum Handelsschluss gab der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.30 Prozent auf 6’034.91 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 52.288 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.121 Prozent fester bei 6’060.18 Punkten, nach 6’052.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’065.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’029.89 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 5’995.54 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2024, den Stand von 5’495.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der S&P 500 mit 4’604.37 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 27.24 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’099.97 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 17.74 Prozent auf 10.42 USD), Alaska Air Group (+ 13.16 Prozent auf 61.29 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5.59 Prozent auf 185.17 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5.32 Prozent auf 186.53 USD) und Kroger (+ 5.12 Prozent auf 60.73 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Moderna (-9.07 Prozent auf 41.51 USD), Super Micro Computer (-8.20 Prozent auf 40.54 USD), Oracle (-6.67 Prozent auf 177.74 USD), Dell Technologies (-5.67 Prozent auf 116.79 USD) und Albemarle (-5.18 Prozent auf 103.98 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49’819’925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.536 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

